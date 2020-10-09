據燈塔專業版顯示，截至10月8日，2020年「十一」檔票房為人民幣（下同）39.48億元，為大陸影史該檔期票房第二，觀影人次近1億。領跑票房大盤的主要有「我和我的家鄉」、「姜子牙」、「奪冠」等影片。

其中，10月1日上映的「我和我的家鄉」檔期內票房為18.7億元，同日上映的「姜子牙」的檔期票房為13.8億元。此外，「奪冠」檔期內產出票房3.6億元；「急先鋒」檔期內產出票房1.6億元。

本次「十一」檔是影院受疫情停擺半年以來，迎來的首個重要檔期。今年國慶檔雖然沒有出現「戰狼2」、「哪吒」、「流浪地球」等爆款影片，但按照目前的累計票房數據來看，與2019年「史上最強十一檔」的44.66億元並無太大落差，為排名第二的「十一」檔。

雖然目前電影院上座率仍有75％的限制，但從票房表現來看，無論是出品方、發行方，還是院線，都在本次「十一」檔中收窄了上半年造成的虧損。

早在國慶檔來臨之前，中金公司研報曾指出，影院復工近2個月，9月至今票房恢復率已達94.8％，頭部院線和影投公司市佔率進一步提升。回顧往年「十一」檔，影片頭部集中、管道下沉趨勢明顯。預計假期8天票房有望達到36～46億元，恢復至去年同檔期7天的86％～110％。

(工商 )