文傳會主委王育敏臉書已換上國慶特效框。(摘自王育敏臉書)

明天就是雙十節，國民黨今天推出臉書國慶特效框，邀請全民共慶雙十，一同表達對中華民國的熱愛。國民黨主席江啟臣、中央黨部主管及黨籍民意代表都將更新個人臉書特效框，也歡迎熱愛中華民國的民眾，一起換上有中華民國國旗的特效框，一起歡慶中華民國109歲，生日快樂。

國民黨表示，中華民國創立迄今109年，開國維艱、胼手胝足，國民黨身為開國政黨，始終堅定守護中華民國，更致力於推動中華民國的自由、民主與現代化。文傳會特別設計國慶特效框，以國旗為主體，附上中華民國生日快樂及「R.O.C forever」等字樣，象徵對雙十國慶的祝福及對國家的熱愛。

明天上午7時30分，國民黨也邀請所有中華民國派的國民，配戴各式國旗裝飾，於中央黨部前廣場參與升旗典禮，共慶雙十。

江啟臣今天也在臉書發文，強調「我們是永遠的中華民國派」，並表示，明日就是雙十國慶，祝福中華民國109歲生日快樂！也祝福大家雙十節假期愉快！國慶日當天早上7：30，我們也會在中央黨部前廣場舉辦升旗典禮，歡迎全體國人同胞一起參與，永遠銘記109年前這一天，感謝挺身起義掀起辛亥革命浪潮的烈士。

臉書國慶特效框更換連結如下：www.facebook.com／profilepicframes／？selected_

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(中時 )