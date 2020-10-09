古坑鄉賴姓男子日前在居家檢疫期滿前一天外出買便當，面臨10萬元以上罰鍰。雲林縣衛生局統計，自新冠肺炎爆發以來，雲縣祭出最高罰鍰1案30萬元已繳清，10萬元罰鍰有5案、5萬元1案、1萬元1案。

古坑鄉賴姓男子3日騎摩托車外出買便當未戴安全帽遭取締，員警查出他是居家檢疫對象，期限9月20日至10月4日，他自述從大陸返台，以為檢疫期限只剩一天沒關係。

雲林縣衛生局長曾春美表示，違反居家檢疫、居家隔離措施，都須依「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」開罰，處10萬元以上100萬元以下罰鍰。

雲林縣目前罰鍰最高額的是上月從大陸返台的台商，深夜未帶手機偷溜到KTV，因警方臨檢而被查獲，衛生所人員訪查時，他行蹤交代不清、語多保留，加重開罰30萬元，日前已經繳清。

罰鍰5萬元的是一名單親媽媽，她在檢疫結束前一天離開電子藩籬，衛生局考量她因被婆婆趕人但行蹤交代不明，量處5萬元罰鍰，目前分期付款中。

有一名新移民配偶在檢疫期滿的幾個小時前到菜園，離開電子藩籬被發現，她陳述以為日期期滿，不知隔天凌晨零點才起算，急著下田工作。衛生局決議不罰。

被裁罰10萬元的5案，2案繳清、2案分期付款、1案未繳。

最近還有2案搭火車未帶口罩的乘客，雖非雲林縣民但因在斗六被發現，鐵路警察局移交給雲林衛生局處理，以違反「傳染病防治法」開罰3000元，都已繳清。

(中時 )