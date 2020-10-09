《ESPN》權威記者沃納洛斯基這次的爆料，完全展現「小飛俠」布萊恩的心機有多重！沃神9日分享一段2012年倫敦奧運往事，身為「忍者龜」韋斯布魯克的美國男籃隊友，布萊恩當時竟然勸說韋少努力爭取年度得分王頭銜，而非讓給杜蘭特。

「在2012年，我記得布萊恩曾在奧運跟韋斯布魯克共度一段時間，當時他告訴韋少，『你知道你該贏下得分王頭銜，我不懂你為何讓給杜蘭特，你才是得到那些獎項的人。』」沃神表示，「布萊恩明顯埋下一些隔閡種子，這確實很有趣。」

回顧2011-12年球季，當時效力雷霆的杜蘭特以場均28.0分獲選聯盟得分王，且在季後賽次輪以4比1淘汰布萊恩領軍的湖人，隨後闖進總冠軍賽才被熱火4比1擊敗，杜蘭特、韋斯布魯克組成的雷霆「雙星」，自然成為布萊恩眼中釘。

畢竟2012-13年球季，布萊恩也跟納許、霍華組成三巨頭，企圖再次挑戰總冠軍，自然想在新球季開打前，挑撥一下杜蘭特與韋斯布魯克之間感情，沒想到湖人仍在季後賽首輪就遭淘汰，雷霆雙星也在2016年夏天才因杜蘭特跳槽勇士宣告拆夥。

(中時 )