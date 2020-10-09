原住民族文化事業基金會製播的《kakudan時光機》，節目主持人陳宇Buya及鍾家駿Pangoyod獲得今年金鐘獎的兒童少年節目主持人獎，陳宇說，當初會接下這齣節目的原因，是因為如同自己部落的情況，「周遭的青年人沒有幾個會講泰雅語」，希望讓外界看見漸漸勢微的文化。

今年18歲的陳宇目前還在就讀高中，其實他早在國小就參與「只要我長大」電影拍攝，當年還入圍金馬獎「最佳新演員」，他說，會參與節目製作與電影拍攝都是偶然。

陳宇坦言，他與鍾家駿皆未主持過節目，應該是「主持素人」，而第一集就拍了整整3天，但隨後駕輕就熟，越拍越順利。其中讓他印象最深刻的一集是赴蘭嶼瞭解其拼板舟文化，「他們甚至還傳說有人可以用拼板舟從蘭嶼划至菲律賓」。

但談到此次領獎時，鍾家駿穿著達悟族傳統服飾領獎，因而遭部分媒體以歧視性用語報導，陳宇認為，應給予不同文化尊重，而穿著族服上台領獎也表示著對典禮抱持最崇高的敬意。

至於日後有何計畫？陳宇說，雖然許多人鼓勵他就讀如台藝大、北藝大等科系，但他想更瞭解原住民文化，因此想至東華大學就讀民族學系或傳播學系。

原民會主委夷將‧拔路兒說，配合原住民族語言發展法，原民會去年修正「推展原住民族影視音樂文化創意產業補助要點」，凡運用一定比例原住民族語言製作影視音樂作品，即可提高補助金額上限，此外，原民會亦將持續投入各項資源，支持原住民族影視音樂產業發展。

(中時 )