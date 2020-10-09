９日上午8點由彰化縣長王惠美領騎，在全長８公里的東螺溪自行車道漫遊。（吳建輝攝）

越來越多人喜歡騎著單車，漫步在農村道路間，悠閒享受自然美景，彰化東螺溪畔的自行車廊道，能一路騎到溪州、二林等，是一條相當適合親子共騎的自行車道，縣府也積極整治東螺溪，打造更美麗的綠色自行車廊道。（吳建輝攝）

越來越多人喜歡騎著單車，漫步在農村道路間，悠閒享受自然美景，彰化縣北斗鎮9日在東螺溪畔的自行車廊道，舉辦全民減碳觀光單車樂悠遊活動，縣長王惠美，鎮長李玄在等人一同領騎，民眾可以騎乘自行車，優游在東螺溪自行車道，暢遊南彰化，體驗道地的農村之旅，不僅健康樂活，節能減碳，還能抽獎拿禮物。

9日上午8點由彰化縣長王惠美領騎，在全長8公里的東螺溪自行車道漫遊，公所還提拱早餐，開幕式時縣長王惠美就抽出冰箱、洗衣機等炒熱氣氛，北斗鎮長李玄在表示，今日是國慶連假首日，現場吸引約2千5百位民眾共襄盛舉，一同騎乘腳踏車，漫遊北斗暢遊彰化，感受彰化農村之美。

王惠美說，北斗單徹樂游活動已邁入第10年，感謝鎮長用心準備早餐、伴手禮及摸彩禮物，除了讓大家能更了解北斗，珍惜這塊土地，單車樂活路線，沿著東螺溪，還能一路騎到溪州、二林等，是一條相當適合親子共騎的自行車道，縣府也積極整治東螺溪，打造更美麗的綠色自行車廊道。

王惠美強調，國慶連假到彰化，還有溪州提拔泥活動，鹿港公會堂也有糕餅節，國慶日當天溪州國小還有國慶踩街遊行，溪湖糖廠裡還有2020彰化傳統戲曲節，豐富的南北管、布袋戲及歌仔戲演出，還有還有，11日二林儒林公園，還有Fun風吹野餐音樂會等等，多個豐富精彩活動，都歡迎民眾到此共襄盛舉。

王惠美也說，防疫期間，民眾雖走出戶外活動，但必要是還是要保持安全社交距離，勤洗手、戴口罩，另外振興券部分，彰化縣政府加碼的振興經濟方案，只要在縣內消費滿５百元，就能摸大獎，年底前月月抽，月月送，歡迎大家到彰化拚經濟。

(中時 )