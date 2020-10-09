20201008《旗開得勝》避開這五點 人人都是好媳婦

節目《旗開得勝》邀來兩性專家魏兆玟詳解千古以來的家庭難題「婆媳戰爭」，繼上集分享5類惡婆婆，和擊退皇后娘娘型、油麻菜籽型婆婆的秘訣後，最新一集再分享5類常見讓婆婆討厭的媳婦特點，分別是回到家不說話；好吃懶做；挑撥關係；不會理財；欺負兒子，魏兆玟直言，若想當聰明媳婦，避開這5點就可以減少和婆婆紛爭。

由林佩潔主持的《旗開得勝》新一集討論容易和婆婆起爭執的媳婦特質，其中挑撥關係的媳婦，容易讓丈夫變成夾心餅乾，在婆婆面前裝好人，又在老公旁吹枕邊風，魏兆玟警告媳婦：「因為媽媽只有一個，小心媳婦可能有很多個」。

女人千萬別因老公愛你就得意忘形，還是要時刻尊重人。（圖／旗開得勝）

此外，若不會理財又愛買東西，魏兆玟建議媳婦可以在買東西時記得幫婆婆多買一份，問題就解決，然而欺負兒子這點，通常在媽寶型的丈夫常出現，因心理投射，男方也容易找強勢型的太太，因此當強勢的太太對上婆婆，宮鬥劇就容易產生。

魏兆玟說，生理上，連結左腦和右腦的叫做胼胝體，這個神經粗大就代表特別容易一心多用、察言觀色，女人的腦因此容易注意到細節，心理上，人和人之間計較、比較是免不了的，最後在華人社會中常見三大戰爭，婆媳、妯娌、姑嫂，因東方人較注重全家住在一起，因此更常產生摩擦。

家和萬事興，成功男人的背後一定有兩個聰明的女人。（圖／旗開得勝）

魏兆玟建議，為了避免婆媳問題，最好的方式是直球對決，年輕的媳婦要懂得換位思考，或尋求丈夫的幫忙明白婆婆的喜好，讓男人避免成為夾心餅乾，而是婆媳之間感情變好的助力，遇到危機時也不要擔心，要化危機為轉機，魏兆玟也提出，夫妻之間若感情好，根據哈佛研究會讓男方工作順利、薪資提高，呼籲要當個聰明的婆婆需要懂得愛屋及烏，家和萬事興。

(中時新聞網)