大家都知道「多喝水沒事、沒事多喝水」，確實多喝水可促進新陳代謝，維持身體健康，不過，除了在家將自來水煮沸之外，也有許多人會購買包裝水來飲用，但是在喝包裝水時，這些事你注意到了嗎？

食品藥物管理署針對包裝飲用水及盛裝飲用水訂有衛生標準，包含飲用水質必須符合規範，分別對於重金屬(砷、鉛、鋅、銅、汞、鎘)、微生物（大腸桿菌群、糞便性鏈球菌、綠膿桿菌）及溴酸鹽訂有限量標準。

而包裝水產品外部，應清楚標示水源別，如：地面水、地下水、自來水等，及水源的實際地址。因此，在選購時，要挑選有信譽的包裝水品牌，並確認瓶裝完整性、清楚標示來源，同時要注意有效期限、水質是否澄清無懸浮物。

另外，喝包裝水時，若以口就瓶，容易讓口中的細菌殘留在瓶口，或混入包裝水中，在高溫下放置一段時間，包裝水中的細菌易大量繁殖；而包裝水開封後應儘快喝完，若長時間擺放，飲用時應避免接觸瓶口或分次倒入杯中，減少孳生細菌。

至於塑膠包裝水放置於高溫車廂內，是否會溶出塑化劑造成健康危害？食藥署進行包裝飲用水高溫儲藏的溶出試驗時，試驗挑選極端的儲藏溫度，取常見PET材質包裝水，在50-60℃的環境下連續儲藏7天發現，儲藏期間包裝明顯變形，但塑化劑DEHP(di-(2-ethylhexyl)phthalate)溶出結果都是未檢出，由於一般PET製造過程不會添加塑化劑，不用擔憂。不過，還是須注意，包裝水應儲藏在乾燥陰涼，避免太陽直曬及暴露於高溫的環境。

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(中時新聞網)