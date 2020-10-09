統一獅目前與富邦悍將並列下半季第一，獅隊在全年勝率已經確定無法拿下第一，要搶到總冠軍賽門票，只剩拚下半季冠軍，或是靠兄弟上、下半季都奪冠，以全年勝率前3來打季後挑戰賽，因此剩下8場比賽都相當重要，今日兄弟則由「三冠王」德保拉先發。

德保拉是目前投手勝投、自責分率、三振的「三冠王」，為兄弟陣中的王牌先發，他本季對統一7場拿下5勝1敗，另有1場完投，對戰自責分率僅2.14，獅隊對德保拉相當苦手。

而獅隊則派出洋投布雷克應戰，他下半季才登板，對兄弟3場拿到2勝，尚未吞敗過，對戰自責分率3.38也是對上各隊最佳，對兄弟投得頗有心得，但他前2場比賽因為「投一休四」被打爆，自責分率爆漲到5.68，要及時回穩助獅隊搶總冠軍賽門票。

兄弟在昨日賽後確定全年勝率在前2，在拿到上半季冠軍的前提下保證能打總冠軍戰，目前下半季龍頭由統一獅和富邦悍將並列，獅隊在全年勝率排第3，即使在對兄弟的系列賽落後，只要兄弟拿下半季冠軍，仍能靠全年勝率打季後挑戰賽；而富邦在全年勝率墊底，要拚季後賽只剩拿下半季冠軍這條比較有可能的路；而桃猿雖然全年勝率第2，不過下半季戰績墊底，想翻身有難度，拱兄弟拿到下半季冠軍，再靠全年勝率打季後挑戰賽相對容易，統一獅目前進可攻退可守，此系列賽贏球有更大機會拿下半季冠軍，若落後也還能打季後挑戰賽。

(中時 )