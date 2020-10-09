立委馬文君（左），得知草屯國小今年缺乏低年級學童使用的課桌椅，便積極媒合資源，牽線企業家和校長沈文燦（右）聯繫，解決當務之急（黃立杰攝）

草屯國小校長陳文燦（右1），感謝崔信基先生（右2）慷慨捐贈課桌椅，讓草屯國小學子快樂上課（黃立杰攝）

面對少子化，草屯國小近年辦學有成，兩年來入學新生人數不降反升，卻也出現課桌椅補充，追不上新生增加速度的狀況，讓校方格外苦惱。立委馬文君牽線企業家崔信基，捐助70組全新課桌椅解決燃眉之急，讓小朋友開心上課。

立委馬文君表示，得知草屯國小現況，她便積極媒合企業資源，牽線企業家崔信基先生來幫助校方。她說，崔先生是草屯出身，在北部創業有成，得知家鄉草屯有需要，馬上幫助校方添購35組課桌椅，相當有愛心。

崔信基說，他是草屯人，特別在意家鄉的教育資源，他感謝馬文君給他機會回饋鄉里，將公司企業盈餘捐助草屯國小添購課桌椅，未來只要南投縣的教育資源有需要，他會持續關懷與照顧學童與弱勢，以企業回饋的理念，讓南投學子教育上不虞匱乏。

而今日（10月8日）捐助感謝儀式上，崔信基看到二年級學童課桌椅許多都不堪使用，當場允諾再追加35張課桌椅，一共70組，滿足學童上課需要，也讓草屯國小學童感受到社會的溫暖。

草屯國小校長陳文燦表示，感謝崔信基的慷慨捐贈與馬文君的積極牽線，造福草屯國小學子，看到學童更換到全新課桌椅喜悅、興奮的心情，相信同學們能感受到人間處處有溫情，更加珍惜擁有，努力上課學習。

(中時 )