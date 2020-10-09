中秋佳假後，緊接著是國慶連假的旅遊潮，但隨著國旅發威，南投縣的大眾觀光運輸卻不見起色—據南投客運統計，2019年1至8月，清境農場到合歡山的6658A車次總計有11316人搭乘；今年同期則有11277人次，人數不升反降，足見國人仍不習慣運用大眾交通。

合歡山景點，一直深受國人喜愛，每到假日吸引大批人潮。南投客運唯一的：清淨—武嶺—合歡山路線，在國旅正夯的2020年8月，單月有1878人搭乘；相較去年同期8月是1417人，呈現約32％的成長。然而將時間拉長，統計2020年1至8月的月均人數和去年同期相比，成長率卻持平。南投客運經理陳煜峯分析，一來是今年3月至5月受到疫情影響，民眾不敢搭乘大眾交通，搭乘率約降3成；二則是更主要的原因，就是國人仍不習慣搭乘大眾工具旅遊。

備受歡迎的合歡山公車路線，事實上乘客量也僅六成滿，然而以剛結束的中秋連假為例，四天連假近中午，武嶺沿線的小型車停車場早已全滿，可見民眾還是喜歡自駕觀光。

搭乘大眾交通不僅不耗費心神，如台灣好行等觀光路線，更是規劃了許多停靠站，讓民眾抵達景點方便，呼籲民眾多加利用大眾運輸，享受格外輕鬆的旅行。

(中時 )