熊貓外送業者台南虛擬超市8日開幕，業者晚間烏龍標價，不少商品竟標出1折價格，瞬間湧進千筆消費者訂單，台南東區倉庫擠滿熊貓外送員，差點被認為聚眾滋事，業者趕緊取消所有訂單，台南市消保官9日要求業者須盡速履約，確保消費權益。

熊貓外送台南虛擬超市8日開張，首日即搞出烏龍標價，多種商品價格低到1折，消費者湧入網路平台瘋狂下單，接單的外送員都聚集在東區中華東路的倉庫準備取貨，因為數眾多，差點被路人以為熊貓業者在路邊開起員工大會。

許多外送員卻十分無奈，一方面擔心客戶負評不敢離開，另方面必須等待公司取消訂單，進退兩難。

網友在臉書社團粉絲頁上留言，認為業者既然標錯價格，應該如數履約，損失金額應不大，卻能給公司承擔責任的正面形象。

台南市消保官9日發出聲明，針對「熊貓嚴選」烏龍標價事件，認為已嚴重影響消費權益，台南市長黃偉哲呼籲熊貓公司應善盡企業責任，盡快出貨履約，保障消費者權益。

台南市消保官分析消費爭議起因消費者透過App下單的商品，多為小額民生用品，消費者不易判斷是業者促銷活動或標錯價格，公司系統性錯誤不能歸責於消費者，認定熊貓公司依法仍有履約的義務。

台南市消保官提醒，若熊貓總公司無誠意解決，罔顧消費者權益，消費者可透過行政院消費者保護會網站提出線上申訴，或洽台南市政府法制處消保官室，由市府協助處理解決。

熊貓業者9日作出聲明，因8日晚間系統發生狀況，短時間內湧入大量訂單。因面臨商品存貨不足狀況，不得不取消部份訂單。已向約100多位受影響的消費者說明致歉，提供全額退款與補償券。所有接到相關訂單的外送員可取得相對應報酬。將積極優化系統避免相同的狀況再次發生。

(中時 )