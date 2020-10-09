康軒文教董事長李萬吉上月自大陸返國後，於居家檢疫期間，被查獲多次隱瞞外出，遭重罰100萬元。集團一名女主管被懷疑是吹哨者，事後疑遭同事霸凌，在壓力下「被離職」。侯友宜今受訪表示，「一定確保勞工權益」，目前勞工局已介入調查。

侯友宜說，若霸凌屬實，勞方可以請資方付資遣費，若不付一定開罰，且採取作為。勞工局預計下周一（12日）召開協調會，找勞資雙方進行協商。

(中時 )