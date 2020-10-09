康軒吹哨者「被離職」 侯友宜霸氣8字回應 12:592020/10/09 中時 李俊淇 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 針對康軒吹哨者風波，市長侯友宜表示一定確保勞工權益，已請勞工局調查。（李俊淇攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 康軒文教董事長李萬吉上月自大陸返國後，於居家檢疫期間，被查獲多次隱瞞外出，遭重罰100萬元。集團一名女主管被懷疑是吹哨者，事後疑遭同事霸凌，在壓力下「被離職」。侯友宜今受訪表示，「一定確保勞工權益」，目前勞工局已介入調查。 侯友宜說，若霸凌屬實，勞方可以請資方付資遣費，若不付一定開罰，且採取作為。勞工局預計下周一（12日）召開協調會，找勞資雙方進行協商。 (中時 ) #霸凌 #權益 #侯友宜 #調查 #勞工 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 康軒案員工被離職 勞工局：將調查是否涉及職場霸凌 18:212020/10/07 生活 北農遭議員疑報假帳 北市市場處：已請監察人主動調查 01:022020/10/08 政治 男友深夜變攝淫師！長髮女熟睡遭偷拍裸照泣：像被輪姦 10:232020/10/09 社會 台灣女孩日 嘉義市長黃敏惠頒獎給新住民漫畫創作 18:132020/10/08 生活 科技四巨頭 面臨分拆壓力 04:102020/10/08 全球財經 新北環狀線經營權問題 侯友宜：盼能快速接回 12:002020/10/09 生活 王世堅轟葉文忠濫權 北市產業局盡督導之責提警告 23:542020/10/07 政治 藍黨團提台美復交 侯友宜：支持 10:432020/10/07 政治 臉讚女星超短熱褲 蜷曲雙腳洩「神腿屁股蛋」 09:352020/10/07 星光 女董戰小三1／伊蕾加盟主晚宴裝吸睛奪夫狂逼宮 女董勒令「野狗及她不得進入」 07:232020/10/07 社會 生活熱門新聞 路上Gogoro突然變少？機車族曝致命敗筆：根本bug - 生活 好市多買蛤蜊不會吐沙 他PO文求救3000網友一看內文秒懂：天兵啊 - 生活 康軒吹哨者「被離職」 侯友宜霸氣8字回應 - 生活 太想阿嬤！11歲男童徒步2735公里 從義大利走到英國 - 生活 麵條怎麼吃最健康？營養師：選這3種不會骨鬆、水腫 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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