前高縣副議長黃璽文病逝 享年48歲 12:572020/10/09 中時 曹明正 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 前高雄縣副議長黃璽文（左三）病逝。（摘自黃璽文臉書） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 曾是全國最年輕副議長的前高雄縣議會副議長黃璽文8日晚間不敵病魔逝世，享年48歲。據了解，曾一度代表國民黨參選立委的他，近年來為病所苦，為了養病淡出政壇許久，正值壯年傳出病逝消息，都讓親友感到不捨。 黃璽文是前鳳山市長黃八野的兒子，為人海派，交友廣闊，26歲就當選高雄縣議員，並出任副議長，創下成為全國最年輕副議長記錄，本來是國民黨內備受看好的政治明星，但幾年前挑戰立委失利後，也因病淡出政壇許久。 (中時 ) #副議長 #黃璽文 #逝世 #黃八野 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 林右昌搶柯前發言人 13日再會柯 04:102020/10/09 地方新聞 川普重回白宮 黃創夏爆他「下一步驚人動作」 12:202020/10/08 政治 臺中軟體園區 文創與科技融合推手 04:102020/10/09 產業．科技 臺企銀 主辦達清環保聯貸案 04:102020/10/09 投資理財 社論／透視反中大外宣媒體的底色 04:102020/10/09 時論廣場 黃紹庭怒批「陳立委打臉陳市長」 韓粉：高雄是民進黨政府示範區 09:072020/10/09 政治 罷了新冠瘋川普 裴洛西要成立專門委員會 09:492020/10/09 國際 被看好下任黨魁 朱立倫盼擴大藍營社會認同 11:422020/10/09 政治 社宅專責管理機構 拖5年難產 04:102020/10/09 地方新聞 白宮掀確診大風暴 防疫概念股攻勢再起 09:002020/10/09 財經 政治熱門新聞 國慶牌樓「長這樣」 韓粉氣炸：生日會把牌位放蛋糕旁？ - 政治 川普不連任台灣就會出事？在台美國人爆真相 - 政治 「台美建交」將成10月驚奇？川普打台灣牌背後恐怖算計 - 政治 川普染疫說法矛盾 沈富雄爆真正病況 - 政治 昔稱瘦肉精入台總統就下台 陳其邁今回7字網傻：真的不演了 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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