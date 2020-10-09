曾是全國最年輕副議長的前高雄縣議會副議長黃璽文8日晚間不敵病魔逝世，享年48歲。據了解，曾一度代表國民黨參選立委的他，近年來為病所苦，為了養病淡出政壇許久，正值壯年傳出病逝消息，都讓親友感到不捨。

黃璽文是前鳳山市長黃八野的兒子，為人海派，交友廣闊，26歲就當選高雄縣議員，並出任副議長，創下成為全國最年輕副議長記錄，本來是國民黨內備受看好的政治明星，但幾年前挑戰立委失利後，也因病淡出政壇許久。

(中時 )