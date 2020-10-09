陳其邁上任高雄市長以來，各項表現備受關注。7日首度到議會施政報告後，陳在臉書表示，今年是高雄從「打狗」小漁村改制、更名的一百週年，身為市長的自己肩負這座台灣最重要工業城市發展與轉型的使命；他綜觀高雄歷史與未來提出了「4大優先」，盼為高雄下一個一百年打造堅實基礎。有趣的是，人稱「政策控」的他，文章開頭便直言：「家歹勢啦！這篇文有點長，因為講到政策，我就情不自禁停不下來。」

陳其邁在臉書發文，寫道：「大家歹勢啦！這篇文有點長，因為講到政策，我就情不自禁停不下來。今年是高雄改制及更名的一百週年。回顧過去百年的發展，我們由名為『打狗』的漁村，數十年來成為台灣最重要的工業城市，肩負國家經濟發展的使命，如今朝向國際宜居港灣城市轉型。」

陳其邁指出：「今天是我就任市長以來，第一次施政報告。我提出四大優先、13個方向，考量到過去歷史、展望高雄未來，在城市轉型的關鍵時期，希望為高雄的下一個一百年，奠定堅實的發展基礎，也為市民創造更好的生活。」

不僅如此，陳其邁更明確列出所謂「4大優先」，包括「產業轉型」、「增加就業」、「交通建設」、「解決空污」；在此優先項目下，將以「13個方向」為之，包括「財政紀律 舉債減少 建設增加」、「基礎建設強化」、「強化系統防災能力」、「學童上課有冷氣」、「推動雙語教育」、「校園永續環境」、「提升運動環境」、「在地文化 走入世界」、「減輕青年負擔——長照、幼托 政府都在」、「衛生醫療與防疫」、「社會安全網全力建構」、「建構農漁業高雄隊」、「發揮治理效能」。

文章一出，迴響熱烈，獲得超過47000個讚、近2000則留言與超過1100次分享。副總統賴清德現身留言：「其邁市長對市政的認真、熟悉，有目共睹。點線面的市政規劃，讓高雄再次偉大。」其他網友紛紛留言：「邁邁市長很棒，但時間太短，不能暢所欲言，可惜」、「相信邁邁，期待更好的高雄」、「這就是市長該有的樣子，雖然有點老派，但總是比較安心」、「不分黨派，為國為民，就是好事」、「魔羯男做事仔細」。

(中時新聞網)