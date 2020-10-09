因應政府將開放含有萊克多巴胺的美國豬肉進口，農委會宣布投入百億養豬產業發展基金，保障豬農收益、產銷平準做法、豬隻死亡強制保險增加補助及現代化養豬設備更新補助等面向。對此，立法院法制局報告建議，農委會應明確訂定百億基金協助豬農改善豬舍防汙重點項目，相關審查程序應清楚透明，同時，行政院應以專案方式整合綠色養豬產業政策，組成專案小組重新檢視相關法規。

農委會統計，國內養豬業者約有6759場，毛豬在養總頭數為551.4萬頭，種豬則為62.1萬頭，主要飼養地區集中在雲林縣、屏東縣等地，農委會近年雖推動小規模養豬戶專案輔導措施，不過養豬業者飼育規模200頭以下的業者計2605場居多，卻僅占總頭數的2.8％，且養豬場分散，其經濟規模不足，降低業者投入環境改善意願。

如今因應降低開放美萊豬進口衝擊，農委會將投入百億基金，輔導業者產業轉型及提升競爭力，但立法院法制局報告指出，由於氣候炎熱，沖洗豬舍、幫豬隻降溫等用水增加，造成廢水量大增，農政主觀機關雖推廣三段式廢水處理來降低污染，也配合修訂「農業事業廢棄物再利用管理辦法」及相關環保法規，鼓勵堆肥再利用，不過，200頭以下小型養豬場常防放未達放流水標準的汙廢水，相關防治措施現階段已不足夠因應。

該報告表示，有鑑於提升綠色養豬產業舍及相關法規調整、業者配合、專業技術等，建議行政院基於養豬產業特性，協助業者廢棄物處理朝向減量、回收、循環與再利用趨勢努力，並結合循環經濟與能源政策，組成專案小組重新檢視相關法規，形成政策共同發展。

同時，農委會對養豬業者百億基金部分，應明確訂定百億基金之防污重點項目，透過補助計畫輔導業者積極轉型，同時為避免爭議，相關審查程序應清楚透明。

(中時 )