你是否也有這些發酒瘋行為？

每到夏天我要去海邊，每到週五我就要喝兩杯～現代人生活壓力大，不少人放假時喜歡與朋友相聚，不論是小酌怡情，還是痛快暢飲，每個人幾杯黃湯下肚，反應大不同。

法律規定禁止酒駕，且未滿18歲禁止飲酒，因為酒精會影響人們的感官以及判斷能力，有些人還可能會出現脫序的鬧事行為，不管你是天生千杯不醉，還是一杯倒，相信你身邊總會有幾位，酒後會出現平常不會有的「超ㄎㄧㄤ行為」，讓人隔天醒了超後悔，今天《DailyView網路溫度計》就透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查，網友們討論度最高的前十大酒後丟臉行為！

【網路溫度計】提醒您：

－飲酒勿開車！飲酒過量有害健康－

－未滿18歲者禁止飲酒－

NO.10 講話大聲

﻿許多網友表示，如何分辨身邊朋友有無喝酒，最明顯的就是觀察對方講話。

有些人會出現講話變緩慢，這倒還不礙事，有的人則是不知不覺音量暴增，出現大吼大叫的行為，不但容易引人側目，也成為許多人酒後覺得丟臉的行為之一。

＃網友表示

「是在大聲什麼啦」

「真的很吵」

NO 9.跌倒、站不起來

﻿酒精除了會讓感官遲鈍，也會影響平衡感，因此「能不能走直線」，有時候也變成警方查驗有無喝酒的行為，有些人酒後搖搖晃晃，嚴重一點的還會跌倒、站不起來，需要朋友攙扶，不然就會喝掛倒在路邊，一不小心還可能跌傷自己，不管是對自己，還是對身邊的朋友都很母湯！

＃網友表示

「隔天起來腳上莫名瘀青」

「要扛喝醉的人真D累」

NO.8 酒後亂性

有些人是一杯下肚解憂愁，但也有人酒精下肚變得莫名興奮，這些難以控制自己的行為，導致不少人也會「酒後亂性」，在暗咪摸的夜店裡有不少人，也是憑藉這股酒精給的勇氣，跟對方發生性行為，但直到隔天起床才看清楚對方長相，沒有經過思考的衝動，讓許多網友表示很後悔。

＃網友表示

「比較多人是借酒裝瘋」

「真的會自制力下降⋯」

NO.7 失憶斷片

「就這樣一起B.O. tonight」，這首ØZI的歌曲讓人朗朗上口，其中B.O.是Black out縮寫，意思是「斷片」，喝到失去記憶用唱得很輕鬆，但實際上這樣喝可是讓不少人覺得超痛苦！忘記自己做過什麼蠢事、說過什麼話，又或者別人對自己做了什麼，想不起來的感覺，讓網友直呼「真的很可怕」。

＃網友表示

「少量有益身體，過量傷腦傷身」

「醒來真的會很懷疑人森」

NO.6 笑點變低

不少人喝酒後，第一個反應就是感到全身很放鬆，並且開始出現傻笑的行為，不論是桌上的筷子掉了、隔壁的人打嗝，各種無聊的小事，都可以讓喝醉的人發出呵呵聲憨笑。

通常這樣的笑聲傳染狀況會持續一陣子，算是酒後行為中比較溫和無傷的行爲。

＃網友表示

「其實這樣笑很累」

「快醉時會一直想笑+1」

NO.5 瘋狂爆哭

為什麼長大後的某一天，有人喜歡上酒精的滋味，因為比起生活的苦，酒比較甜啊！想要喝酒的人，不是特別開心要慶祝，就是特別「不開心」需要發洩，屬於後者的人喝了酒後，時常酒後吐真言，心事越說越激動，講到心深處越講越憋屈，眼淚水龍頭開關一扭開，就會痛哭停不住。

＃網友表示

「借酒澆愁愁更愁」

「喝酒的情緒才是最真實的」

NO.4 睡到底

適量的酒精可以助眠，但每個人體質不同，有的人醉了就嗨到底，有的人則是醉到睡不醒，不小心喝過頭，呈現「死屍」模式，這種在家跟朋友小酌還不需要擔心，但如果在外面餐廳，可就非常危險了，再次提醒理性飲酒，小心喝到沒行為能力，被有心人士撿屍。

＃網友表示

「吐完就狂睡」

「朋友睡到叫不醒只能扛他回家」

NO.3 暴力傾向

喝了酒後讓人情緒特別嗨，部分的人不但音量逐漸母湯，有的人還會動作也跟著變大，不知道自己的力道其實很重，搭肩、拍背都超大力，像是在挑釁打人，加上失去自制力，衝動打人出現暴力傾向也是常有的事情，也因此成為新聞版面常出現的酒後行為，讓網友直呼真的很丟臉。

＃網友表示

「酒後暴力真的很討厭」

「這種人就不該喝酒」

NO.2 大聲爽唱歌

到KTV唱歌順便喝酒，還是到KTV喝酒順便唱歌，似乎已經變成了雞生蛋、蛋生雞的問題，現代人喜歡喝酒搭配到KTV唱歌，地上沒有幾罐空瓶似乎不過癮，在這種局最有趣的，就是看平常不唱歌的人喝酒後，突然不顧旁人眼光開口飆歌，唱得好不好聽不重要，重點是開心就好！

＃網友表示

「馬路上也會直接開始唱歌」

「唱到嗨還會自己跳舞」

NO.1 就後亂告白

有人會酒後壯膽，也有人會酒後裝瘋，但也有種人是結合兩種，酒後情緒激昂，遇到喜歡的人就忍不住表達自己，衝動告白嚇到對方，成為酒後超尷尬的行為最多人困擾與討論的行為，自己丟臉就算了，醒來後發現跟對方關係變調才是麻煩的開始⋯

＃網友表示

「酒後被告白感覺很差」

「醒來隔天真的很尷尬」

【網路溫度計】提醒您：－飲酒勿開車！飲酒過量有害健康－未滿18歲者禁止飲酒－

【網路溫度計調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫】

分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2019年10月09日至2020年10月07日，共一年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『酒後行為』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」

(中時新聞網)