美國即將到來的總統大選引發全球關注，目前各式民調中，多個民調皆顯示民主黨候選人拜登領先現任總統川普，許多支持者都相當振奮。對此，有網友好奇，如果拜登真的當選總統，台灣是不是押錯寶，這會有多尷尬啊？只見網友神回應，馬上轉彎挺拜登好棒棒！

川普確診新冠肺炎後，為美國總統大選投下變數。而許多民調雖是顯示拜登領先川普，但也有民調顯示為川普領先拜登，這場選戰結果不到最後一刻勝負未知。

對此，網友mcuronan在批踢踢以「拜登當選那天台灣會有多尷尬」為題，發文指出拜登當選中美握手言和時，台灣的角色會有多尷尬」？更直言，「上次押錯寶，看來這次又錯了」！

網友留言。（圖片翻拍自批踢踢網站）

底下網友表示，「2016就押錯了一次了，還好啦」、「上次押錯寶，還不是一樣過很爽」、「英粉會馬上轉彎支持拜登」、「轉彎挺拜登就好啦，民進黨四年前還不是挺希拉蕊」、「放心啦！哪次不轉彎的，馬上就拜登好棒棒了」、「哪會尷尬？你有看過帶伴手禮的客人尷尬嗎？沒帶才尷尬」、「拜登當選可以看菸糞集體崩潰秀」、「吱優生黨沒說，但是我們都看的出來」。

(中時新聞網)