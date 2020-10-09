北京燕京啤酒股份有限公司昨（8日）發出公告指出，公司董事長兼總經理趙曉東因涉嫌職務違法，被有關部門立案調查並採取留置措施，不能正常履職。

公告稱，目前，燕京公司工作暫由副董事長兼常務副總經理謝廣軍代為主持。董事會公告表示，目前公司各項經營活動正常開展。公司董事會及管理層將確保公司正常運作及規範運作，並將持續關注事態發展，且及時履行訊息披露義務。

「立案調查並採取留置措施，實際上就是強制措施，等同於一般犯罪裡面的拘留了。到底是職務犯罪裏面哪一種現在不清楚，採取留置措施，意味著可能掌握了一個初步的犯罪線索，如果不留置的話，可能會影響後續的偵辦，包括串供等各種可能性，所以說有必要採取一定的強制措施。」上海明倫律師事務所合伙人王智斌8日對陸媒表示。

燕京啤酒主要經營啤酒、露酒、礦泉水、啤酒原料、飼料、酵母及塑料箱的製造和銷售。據財務數據顯示，今年上個季度的燕京啤酒淨利潤約為2.69億人民幣，同比下降47.46％

(中時 )