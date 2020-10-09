康軒文教集團董事長李萬吉居家檢疫期間6次違規外出，遭新北市衛生局開罰100萬元。事發後，李萬吉要求公司內部「把搞鬼的人找出來」；一名女性主管疑似因遭霸凌而離職。全國教師工會總聯合會（以下簡稱全教總）今表示，康軒此舉是非常惡劣的反教育行為，應向社會大眾道歉，否則不排除發動全國教師拒用康軒的書籍、商品。

全教總認為，開公司為了賺錢無可厚非，但李萬吉違反防疫規定，置全民於染疫風險不顧，受罰後更該自我檢討。結果康軒不僅沒有檢討董事長違法行為，反而要揪出「吹哨者」，打壓為全民健康著想的人，「這種行徑跟大陸打壓李文亮醫師有什麼不一樣？」

全教總說，康軒不顧公益，甚至是典型打壓勞權的惡雇主，竟能開辦學校、出版文教雜誌、發行教科書，是教育界一大諷刺。康軒旗下的康橋國際學校，更是知名貴族學校，康軒的作風，是否在教導這些有錢人的下一代如何當一個慣老闆？

全教總要求康軒立即停止打壓勞工，即刻向社會道歉，否則不排除發動全國教師拒用康軒產品！

該名員工已向康軒所在地的新北市勞工局申請調解，新北市長侯友宜今表示，「一定確保勞工權益」。侯友宜強調，若霸凌屬實，勞方可以請資方付資遣費，若不付一定開罰，市府會採取作為。勞工局預計下周一（12日）召開協調會，找勞資雙方進行協商。

(旺報 )