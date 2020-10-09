精神不穩男子三總持刀 警趁隙壓制送醫

58歲黃姓男子9日上午8時許，在內湖三軍總醫院門診大廳持菜刀，警方接獲民眾報案後，立即調派文德派出所員警前往處置。

員警到場發現，黃姓男子手持菜刀，背靠牆，口中並不斷喃喃自語，情緒顯得很不穩定，但沒有持刀威脅其他人，員警先安撫其情緒，見黃男疏於防備時，趁隙上前奪刀將他壓制，交由三軍總醫院評估治療。

警方調查，黃男長期到三總接受治療，上午疑似和家人發生口角，跑到醫院要找主治醫生，並揚言要自殘，所幸警方及時處理，過程中均無人員受傷。

(中時 )