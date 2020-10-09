精神不穩男子三總持刀 警趁隙壓制送醫 13:432020/10/09 中時 林郁平 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 精神不穩男子三總持刀 警趁隙壓制送醫（民眾提供／林郁平翻攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 精神不穩男子三總持刀 警趁隙壓制送醫 訂閱影音： 中時新聞網 58歲黃姓男子9日上午8時許，在內湖三軍總醫院門診大廳持菜刀，警方接獲民眾報案後，立即調派文德派出所員警前往處置。 員警到場發現，黃姓男子手持菜刀，背靠牆，口中並不斷喃喃自語，情緒顯得很不穩定，但沒有持刀威脅其他人，員警先安撫其情緒，見黃男疏於防備時，趁隙上前奪刀將他壓制，交由三軍總醫院評估治療。 警方調查，黃男長期到三總接受治療，上午疑似和家人發生口角，跑到醫院要找主治醫生，並揚言要自殘，所幸警方及時處理，過程中均無人員受傷。 (中時 ) #警方 #男子 #員警 #治療 #總醫院 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 婦人復興崗站亮刀自殘 警制止送醫 10:102020/10/08 社會 北市三總驚傳菜刀男急診室怒吼「找醫師談判」 遭警壓制無人傷 10:372020/10/09 社會 桃園男子吃薑母鴨翻桌聚眾鬥毆 警逮人送辦 10:012020/10/08 社會 老翁獨自外出未回家 兒子急奔派出所求援 18:422020/10/08 社會 挨告要求「旁聽」遭制止 竟拳擊女警致腦震盪 22:102020/10/08 社會 北捷復興崗站內驚傳「婦人持刀」 警逮捕強制送醫 09:212020/10/08 社會 人夫性侵小姨子 妻睡夢中驚醒怒吼：你這畜生 08:462020/10/08 社會 西門町連2日隨機違法塗鴉 北市逮2人祭重罰 12:002020/10/09 社會 脊椎電刺激療法 終結罕病男的痛 04:102020/10/08 地方新聞 少女醉酒遭侵犯 女網友3個月後爆料痛斥3惡狼 15:112020/10/08 社會 社會熱門新聞 他手機夜拍墾丁南灣沙灘 驚見2男2女「全裸活春宮」 ：是老外 - 社會 夜市蔥油餅老闆娘太火辣 網看影片險暴動：飄出乳香 - 社會 婦科名醫麻醉性侵15分鐘3次 妻揭惡行：他手術後都很喘 - 社會 饒河夜市地瓜父子好可憐？地瓜媽氣炸說真相：太扯了 - 社會 人夫社工替女同事掌心畫圈圈 下秒摩鐵開房激戰數回合 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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