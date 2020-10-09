中天《腦波小姐》由歐陽妮妮、張書豪、蔡黃汝（豆花妹）與張捷主演，蔡黃汝劇中飾演張書豪青梅竹馬，卻目睹歐陽妮妮和張書豪在水中濕身，「愛到卡慘死」暗自落淚，還差點跌倒在石頭堆中，但她仍不放棄地選擇和歐陽妮妮當好友，觀察她一舉一動。有趣的是，首度合作的兩人，戲外在劇組烤肉時，還互相餵吃肉，完全不見「情敵」殺氣，被工作人員虧「這兩人在演哪一齣？」

張書豪、歐陽妮妮劇中上演霸總愛上小秘書情節，有場張書豪要灌水在歐陽妮妮身上的戲，張書豪拿著水桶往妮妮身上倒，直喊「她的襯衫都不會吸水」，只好越灌越多，最後甚至從她的頭開始倒，歐陽妮妮不喊苦笑說「遇水則發」，相當敬業；隨後換妮妮反擊往張書豪身上潑水，張書豪用「小狗抖」方式抖掉身上的水，他不畏濕身發寒，貼心先拿毛毯給妮妮蓋上，讓妮妮直呼「好貼心，謝謝董事長。」

歐陽妮妮則幫張書豪補眉毛，以回報蓋毛毯之恩，張書豪透露，自己當時心情十分害羞，頻問妮妮這時候一定要靠得那麼近嗎？原來平常化妝師會離得有點遠，但兩人的距離僅一步之遙，差點就觸碰到彼此。《腦波小姐》每週六晚上八點於中天綜合台首播；每週六晚上九點半愛奇藝台灣站緊接播出。

張書豪為戲濕身。（麗象影業提供）

歐陽妮妮（左）與蔡黃汝在中天《腦波小姐》是情敵。（麗象影業提供）

歐陽妮妮（右）與張書豪主演中天《腦波小姐》。（麗象影業提供）

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