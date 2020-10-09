龍華科大數位內容中心邀請方昊宇開設數位音樂課程，培養學子跨領域專長。(龍華科大提供／李侑珊台北傳真)

龍華科大數位內容中心開設數位音樂課程，引領學子用創意玩出專業。(龍華科大提供／李侑珊台北傳真)

為培養跨領域專長、充實學子多元技能，龍華科技大學數位內容多媒體技術研發中心特別邀請國際知名搖滾電子音樂家方昊宇Howard Fang，開設數位音樂菁英課程，採一對一的深入教學方式，提供學子客製化課程內容及數位音樂創作編曲教學實務，引領學子突破框架，用靈感點亮創意，用創意玩出專業。

龍華科大數位內容中心執行長周明韻表示，方昊宇擅長電子音樂、金屬搖滾、流行嘻哈等音樂曲風，其創作皆透過電腦以全數位方式進行編曲製作，作品WITHIN DESTRUCTION-NO MERCY、WITHIN DESTRUCTION–SAKURA皆以視覺風格強烈的動態影像來呈現，其音樂作品短時間內在Spotify獲得數百萬人以上點擊率，並且受邀至歐洲、美洲、俄國、菲律賓、中國大陸、新加坡等全球各地巡迴演出，是該領域天才型專業數位編曲家。

周明韻指出，在現今斜槓人生潮流下，增加數位領域技能與知識，有助於加值學子自身競爭力。近期該中心開設的優化課程，將陸續推出動畫、開放式的workshop形式來進行學習，藉由學員與講師間相互腦力激盪，創造出更為多元豐富的創意內容。

龍華科大數位內容中心為培育數位科技專業技術和與產業界合作交流之平台，以「影音媒體」、「創新教育」與「智慧科技」為主軸，培訓數位內容專業人才。

配合國家產業發展需求，龍華科大持續投入資源優化師資與實作環境，培育學生具備數位應用設計能力。目前該中心正打造嶄新的技術研究空間，並增設workshop工作坊學習室、智慧機器人科技訓練場地，並與現有的AR／VR多媒體互動開發空間、影視動畫製作基地等學習場域結合，大幅提升學校數位內容研發之量能。

周明韻強調，目前該中心已與多項企業共同執行產學合作案，培養學生實作能力；未來將不定期推出與數位相關領域體驗營，例如逐格動畫體驗營、機器人實作體驗營、3D引擎體驗課程及Pistage快速動畫製作等課程，不限參加者身分，期望透過開放式與專注實作的學習模式，提供數位內容相關領域學子在專業上更精進深化，達成學用合一目標。

(旺報 )