南投山岳景點深受國人喜愛，連假首日仁愛鄉山區包括的南豐、霧社路段車流順暢，台14線往清境路段車速略緩，均速約30公里，整體無壅塞。合歡山武嶺地區車流雖較多，截至中午順暢無壅塞。仁愛分局交警以彈性單向通行、雙向機動管制，協助交通運行。

景點如青青草原、翠峰、武嶺、合歡山地區中午前停車場已停滿；員警持續疏導上下山車流，維持連假期間交通順暢。

10月9日南投仁愛台14甲往合歡山頂，上午仁愛分局交警全力執行交管，整體交通安全順暢（南投縣政府提供／黃立杰南投傳真）

信義區景點雙龍村七彩吊橋觀光人潮未湧現，截至下午1點前交通順暢，呼籲民眾假期旅遊，多多利用公車等大眾交通工具，方便又安全。

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