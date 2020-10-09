國慶連假首日 南投縣山區景點熱門 13:202020/10/09 中時 黃立杰 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 連假首日（10月9日）中午前，熱門景點合歡山武嶺停車場，小型車已停滿（南投縣政府提供／黃立杰南投傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 南投山岳景點深受國人喜愛，連假首日仁愛鄉山區包括的南豐、霧社路段車流順暢，台14線往清境路段車速略緩，均速約30公里，整體無壅塞。合歡山武嶺地區車流雖較多，截至中午順暢無壅塞。仁愛分局交警以彈性單向通行、雙向機動管制，協助交通運行。 景點如青青草原、翠峰、武嶺、合歡山地區中午前停車場已停滿；員警持續疏導上下山車流，維持連假期間交通順暢。 10月9日南投仁愛台14甲往合歡山頂，上午仁愛分局交警全力執行交管，整體交通安全順暢（南投縣政府提供／黃立杰南投傳真） 信義區景點雙龍村七彩吊橋觀光人潮未湧現，截至下午1點前交通順暢，呼籲民眾假期旅遊，多多利用公車等大眾交通工具，方便又安全。 (中時 ) #國慶 #景點 #交通 #南投 #車流 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 國慶連假首日 南投縣山區景點熱門 13:202020/10/09 生活 國慶連假首日天氣微陰 出遊人潮較中秋少 19:132020/10/09 寶島 國慶連假夜景人氣夯 中市制高點最美夕陽、燈海無敵視野 00:192020/10/09 生活 百輛GoShar 電動車進軍雲林 04:102020/10/09 地方新聞 國道6地雷路段 行車時間多5倍 04:102020/10/09 生活新聞 宜蘭龍德工業區國慶連假傳火警 火勢猛烈難撲滅 20:452020/10/09 寶島 中台灣聯手推觀光 百萬獎項吸客 04:102020/10/09 地方新聞 共享電動機車 行銷戰再開打 04:102020/10/09 產業．科技 國旅未助大眾運輸成長 南投縣鼓勵民眾搭公車觀光 12:512020/10/09 寶島 擋號誌 祀典武廟樟樹遭斷頭 04:102020/10/09 地方新聞 生活熱門新聞 外送餐打開「薯條剩3根」 隔月她收到感人紙條：會繼續點下去 - 生活 路上Gogoro突然變少？機車族曝致命敗筆：根本bug - 生活 「打烊前2分鐘點餐的結果」麥當勞員工拍片揭密 網氣炸：誰敢吃 - 生活 2020年太難熬 命理師曝「12生肖轉運法」一招輕鬆甩衰運 - 生活 好市多買蛤蜊不會吐沙 他PO文求救3000網友一看內文秒懂：天兵啊 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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