國慶連假首日驚傳工安意外，台中市太平區新光路1處工地9日進行綁鋼筋工程，當時39歲白姓男工人正在施工，疑似血壓過低而頭暈跌倒，硬生生被60公分長鋼筋插入胸口處，深度約10公分，消防人員趕緊用破壞剪先將鋼筋剪短，再由救護車送到醫院，交給醫師拔除鋼筋，好險白男意識清楚，沒有生命危險，目前仍在醫院治療當中。

台中市消防局指出，當時接獲民眾報案指稱，工地內有人被鋼筋插入胸口處，立即派遣太平區中山和大誠分隊、出動消防車2輛、救護車1輛、消防救護人員11名前往搶救，以破壞剪先將。

中國醫藥大學附設醫院急診室主任醫師陳維恭指出，患者到院時意識仍清楚，初步超音波檢查，沒有刺到心臟，但血壓偏低，並立即開刀手術、順利拔掉鋼筋，目前尚在加護病房觀測中，暫時無大礙。

台中市勞檢處表示，已派員檢查、調查整起意外事件起因，若違反《職業安全衛生法》將依法做出相關行政處分，並派社工到院關懷，將為白男權益提供後續服務。

(中時 )