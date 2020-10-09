國慶連續出遊潮再現，台中市觀旅局把關住宿品質及安全，不分平假日，每周排程4至5天稽查，一經查獲違法經營事證，依法裁罰10至50萬元，並勒令歇業。觀旅局提醒民眾已經預訂或仍在選擇住宿場所者，請再檢視住宿旅館或民宿是否有政府機關核發旅館業或民宿登記證的合法旅宿業，以保障自身權益及安全。

根據觀旅局統計，今年1月至10月8日止，已稽查日租套房284家次，查獲違法經營事證71件，違法刊登廣告21件，其中44件已裁罰，另27件依行政程序裁處中。

日租套房潛藏危機，台中市觀旅局呼籲民眾國慶連假出遊慎選旅宿。（台中市觀旅局提供／王文吉台中傳真）

局長林筱淇指出，日租套房就是經營非法旅館業務，常隱藏於公寓大廈內。頂樓加蓋的違建或是窄巷內建物改裝之日租套房，嚴重阻礙消防逃生動線，且未經過相關主管機關審查合格，也未投保公共意外責任險，嚴重影響自身安全及權益。

林筱淇進一步指出，日租套房業者多以網路訂房平台行銷廣告或受理訂房，以低價、交通便利、裝潢精緻花俏為由吸引消費者入住。

事實上，非法日租套房交易房價並未比合法旅宿便宜，又因採秘密留言或通訊軟體聯繫訂房及匯款，再由旅客自行前往或委託第三人帶領前往入住，無實體往來交易憑證及業者負責人姓名等資訊，非法規避政府查緝，一旦發生緊急意外事件，嚴重危及住宿旅客安全，消費者也求償無門。

林筱淇表示，檢視住宿場所是否為合法旅宿業，最簡單的方式就是透過台灣旅宿網查詢旅館名稱，查無資料即為日租套房非法旅宿。

林筱淇表示，民眾如發現有經營日租套房或非法旅宿場所，可提出書面檢舉，檢附明確的經營地點及交易明細等事證，經查證屬實，裁罰10萬元以上者，經營業者完成繳納罰款後，將提撥實收罰鍰金額的10％至15％作為檢舉獎金。

日租套房非法旅宿潛藏危機，為保障旅客住宿安全與權益，林筱淇再次提醒出遊的國人，訂房住宿時務必事先至台灣旅宿網查詢合法旅館或民宿，或於現場投宿前查看業者是否有懸掛「旅館業登記證」、「民宿登記證」及專用標識牌，切勿因網路訂房平台刊登裝潢精緻或價格便宜的資訊而選擇入住日租套房非法旅宿。

(中時 )