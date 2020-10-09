東森、映畫聯合製作戲劇《神之鄉》，由台灣原創漫畫改編IP，現正於桃園大溪取景拍攝中。李李仁在劇中飾演虎膽堂的創始堂主黃世介，該角色個性豪邁、熱愛創新，還會吹奏樂器，李李仁研讀劇本後，和導演討論將原本設定的吹嗩吶，改成吹小喇叭。李李仁曾學過薩克斯風，沒想到一學小喇叭才發現技巧截然不同，他笑「難到差點後悔」。

小喇叭得靠嘴唇震動才能發出聲，李李仁說，起初練到嘴巴長滿皰疹，還帶傷拍戲，「我一練嘴唇中間就長了顆皰疹，休息2天再練習，結果就又冒出3顆，老師說這是初學者的必經過程，才放心繼續練」，果然他練到嘴巴長滿一輪皰疹後，就沒再長過了，但每次吹完嘴巴還是會腫，「像剛吃完麻辣鍋一樣」。老師也讚李李仁入門學很快，李李仁也跟曾學過小喇叭的廖威廉討教，問他吹奏高音的技巧。

為了在開拍前跟上進度，李李仁在家時，會把自己關在衣櫃裡練習，對整排的衣服吹奏，他笑說「布料可以吸音，在家練習不會吵到別人」，不過一開始吹會狂破音，實際拍攝時也不收音，他一度自我懷疑「折磨自己練習有用嗎？」為在畫面上如實呈現正確樂器的拿法、指法及吹奏等，他至今有空也會持續練習，好讓拍攝時隨時上手，也練就只要有簡譜就可以吹奏的程度。

李李仁為戲苦練吹小喇叭，一有空檔就練習。（東森電視提供）

(中時 )