台北市文山一分局員警王柏鈞，2018年與天道盟不倒會大哥賀鈿灃、友人洪清瑞、林敬富2人共謀，向退休建商佯稱養小三醜聞已經被偵辦，可透過他們要「花錢擺平」，陸續詐得550萬元。台北地院審結，依冒用公務員名義詐欺取財等罪，判王員1年2月徒刑，可上訴。

另外，主導本件詐欺案的賀鈿豐被判刑2年最重，洪清瑞、林敬富則各被判刑1年。

判決指出，退休建商2017年9月找賀男協助追討債務，賀再找了自稱「維安查報隊」的洪清瑞、林敬富2人幫忙，到債務人住處「舉牌抗議」。3人因向警方聲請集會遊行，因而認識王柏鈞。

賀男在與建商聊天時，得知建商有感情問題，於是夥同洪男、林男、王員設局，由洪、林誆稱地檢署在偵辦他的婚外情，王員再出面「證實」此事，要建商到調查站做筆錄。建商信以為真，2018年2月交付500萬，希望他們幫忙處理。

4人詐騙得手後，賀男拿走200萬元，另3人則各分得100萬元；同年7月，又以相同手法詐騙建商得手50萬，這次王員只有出力，沒有拿錢，賀男從中獲取30萬元，林、洪則各拿10萬元。

(中時 )