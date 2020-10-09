立法院副院長蔡其昌父親蔡銘霖日前仙逝，蔡其昌為循父親生前低調個性，經與家人討論後，決定不舉辦公祭告別式，並將省下的費用湊足200萬元，分別捐給父親蔡銘霖的三所母校，設立清寒獎助學金，將小愛化為大愛，鼓勵更多努力的孩子不要放棄學習的機會。

蔡銘霖先生清寒優秀獎助學金捐贈儀式9日在清水國小舉行，由清水國小校長洪瑞佑、清水國中校長曾育宗、清水高中校長黃偉立代表接受蔡其昌捐贈200萬元獎助學金，分別是清水國小100萬元，以及清水國、高中各50萬元，預計每年發放5000元給符合資格的學子。

立法院副院長蔡其昌感念先父蔡銘霖，捐贈200萬元創設蔡銘霖先生清寒優秀獎助學金，嘉惠清水三校。（王文吉攝）

立法院副院長蔡其昌感念先父，創設蔡銘霖先生清寒優秀獎助學金。（王文吉攝）

蔡其昌致詞時表示，父親蔡銘霖生前就是一個非常重視教育的人，這樣的態度也影響著自己的人格養成，擔任立委到副院長期間，只要校長或家長會長反映教育或環境的問題，一定優先協助與爭取。

蔡其昌說，父親離開後，與家人討論這個想法，大家一致都很認同，希望延續父親對孩子教育的重視精神，將沒舉辦告別式省下的費用湊足200萬元，分別捐給父親母校。

清水國小校長洪瑞佑、清水國中校長曾育宗、清水高中校長黃偉立強調獎助學金對於孩子們的重要性，更肯定蔡副院長延續父親對教育的重視，盼孩子未來有能力時，也能夠回饋照顧更多的孩子，讓正向的力量持續下去。

(中時 )