道奇隊今（9）日又以12比3大敗教士隊，3連勝橫掃對手，最近5年第4次晉級國家聯盟冠軍戰，將與勇士隊爭霸。比賽從台灣時間下周二（13日）開打，在遊騎兵隊主場「環球人壽球場」進行，比賽採7戰4勝制，會開放球迷進場觀戰。

此役教士隊在局下攻下2分，以2比1逆轉超前比數，不過這也是全場唯一的領先。3局上道奇隊靠著四壞球和密集安打灌進5分，以5比2逆轉，接下來戰局就完全倒向道奇這邊，4、5局各得1分，比數拉開為8比2，勝負已定。

教士雖力圖反攻，無奈只在7局下追回1分，始終無法拉近差距。9局上教士兵敗如山倒，又被灌進4分，終場就以3比12慘敗並遭到淘汰。

道奇隊第3任投手烏瑞亞斯後援5局、送出6次三振，有1次四壞球，失掉1分非自責分，表現精采並拿下勝投；加上外卡賽他共拿2勝，投8局、自責分率0。

道奇隊捕手史密斯6打數5安打，成了大聯盟季後賽史上唯一單場擊出5支安打的捕手，與普侯斯等名將並列單場最多安打紀錄。有趣的是，加上外卡賽，史密斯之前已出賽4場、11打數全部槓龜，今天卻一口氣敲出5安。

史密斯和貝林傑此役各有3打點，表現精采，道奇隊共擊出11支安打，並且獲得9次四壞球；反觀教士只有6支安打、獲4次四壞球，雙方攻勢強弱很明顯。

此外，教士隊動用11名投手，也創下季後賽單隊單場使用最多投手紀錄。

(中時 )