台股本周各類股漲跌互見，以電器電纜類指數上漲5.33％最強勢，水泥類指數下跌0.45％最弱勢。康和投顧預期下周指數將在12,400-13,000點區間震盪，下周看好八大題材類股，包含：晶圓代工股、PA股、面板股、CCL股、板卡股、風力概念股、自行車股、航運股等。

康和投顧分析指出，彙整近期三項國內外利多因素，包含：

1.美國總統川普對於新一輪紓困案態度轉變，原先預估美國總統大選前新紓困案不會通過，但川普確診新冠肺炎、進行治療出院後對紓困案態度明顯軟化，願意接受航空業紓困案及小規模紓困津貼案，市場正向解讀新一輪紓困案有機會再次上路，可望再為近期股市或金融市場注入一劑強心針。

2.美國超級財報周陸續登場，雖目前市場預期標普500大公司之3Q企業獲利年減達到21.6％，其中能源、工業及非必需消費品等次產業獲利衰退幅度大，但季減幅已有大幅收斂，且寄望如半導體、雲端、伺服器、礦業及醫療等重要公司或次產業公佈財報能有優於市場預期之表現。

3.外資近兩週轉向買超台股，單週買超金額分別為131億元及323億元，且搭配期指多單回升，外資後續大幅賣超的機會已大幅降低，預計於11月3日美國總統大選結果出爐之前，外資的買盤將有極高的機會持續小幅度回復。

(工商 )