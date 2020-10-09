楊千霈今年是第11度接下金馬獎星光主持棒，首度和林鶴軒（大鶴）搭擋主持，身為「金馬學姐」楊千霈9日出席活動大方表示「不緊張，會好好照顧『學弟』，希望屆時可以碰撞出新火花」，但兩人差9歲，這回首度合作，她原擔心年齡差距聊不動，幸好邱勝翊（王子）牽線兩人what’s app聊天培養默契，上場前也即興IG直播，楊千霈表示，更像自己在學習新的互動模式。

為了主持金馬星光，楊千霈閉關密集看片，也要注重飲食積極瘦身，大嘆年紀漸長，代謝率大不如前，偏偏穿禮服又要斤斤計較，近期會到住家樓下健身房跑步練線條，也注重飲食健康，增強免疫力。楊千霈也感謝婆婆是她的「大長今」，會特別幫她準備健康飲食，補充能量，好吃又避免肥胖。

楊千霈和婆婆今出席擔任農糧署米糧俱樂部的推廣大使宣傳「米穀雜糧精品」，包括米穀粉優點油煙少、吸油少，口味搭配性高，讓她可以更無後顧之憂的備戰，呈現最好的狀態，在星光大道上跟其他女星一起比美。

(中時 )