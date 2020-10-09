尹子維發文。（圖／翻攝自尹子維Terence微博）

有35E好身材的大陸女星徐冬冬被封為「大陸第一美胸」，去年她與大她15歲男星、胡燕妮的兒子尹子維分手，最近網傳尹子維送千萬豪宅，讓徐冬冬拍戲結束後有地方可以休息，但徐冬冬否認，尹子維也開腔，寫下：「只想你美好，一直支持你...」，對前女友的深情溢於言表。

30歲徐冬冬過去被封為「晶女郎」，曾拍攝電影《賭城風雲III》、《追龍》，外型性感的她兩年前宣布死會，大方認戀45歲尹子維，去年卻閃電告吹，近來兩人頻傳復合，還被拍一起出現在機場，徐冬冬澄清兩人說好當永遠的朋友，「朋友有時會遇到同一部戲，一起搭飛機，都很正常」。

近日媒體報導，尹子維在寧波東海某影城附近砸了500多萬人民幣，約2116萬台幣，買了海景別墅，送給在當地拍戲工作的徐冬冬，女方第一時間否認：「他是很好的人，沒復合，沒有收，謝謝​​​​」，尹子維雖沒指名對誰說話，卻也寫下：「只想你美好，一直支持你...」，似乎仍關心前女友。

對此，網友說：「很難得的感情」、「這是對徐冬冬說的吧」、「陪伴是最長情的告白，真好，我們也會一直支持的」。而徐冬冬最近人紅是非多，昨(8日)曬出毀謗她網友寫的道歉函，徐冬冬強調：「這是近一年的最後一次沒讓對方賠償，近期所有惡意中傷詆毀的文章，造謠不是零成本，接下來的所有不會再心軟…希望大家理解。感謝。」呼籲網友別再造謠，否則後果自負。

(中時新聞網)