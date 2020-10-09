中信兄弟今日舉行2019球員卡首賣會，找來已經引退的副領隊「恰恰」彭政閔及首席教練「紅龜」陳江和出席擔任一日店長，卡包中也有兩人當球員最後一年的卡片，他們在球迷面前「開箱」球員卡，結果都抽到自己珍貴時刻的卡，讓兩人相當有感觸。

彭政閔與陳江和都在去年退休，今日兄弟販賣2019球員卡，兩人特地出席與球迷見面，同時也各拆一包卡包，結果彭政閔抽到自己引退賽的特別卡，而陳江和則抽到生涯150次犧牲觸擊紀念卡，都是對自己來說相當有意義的時刻，兩人抽到自己的卡片，主持人小白在一旁大喊，「我們真的沒有SET好！」

彭政閔抽到的是自己引退戰上，在球場中間向球迷鞠躬的卡片，「打開看到引退戰有點重回情境的感覺，想到當時在場中間看全場燈光的場景，球員卡還不錯，感謝商品部為我們精心策畫。」不過彭政閔笑說球員卡留給球迷蒐集就好，自己不會特別收藏，陳江和則在一旁解釋，通常球員都不想蒐集自己的球員卡。

「但這張我會想留，記得是去年在新莊對倪福德短打，那場滿壘換我代打，全天下都知道我要觸擊，對方也不敢吊球，最後也觸擊成功，是那場的勝利打點，印象很深刻。」陳江和拿著一張自己跪著短打的球員卡說。

該場為去年4月10日對富邦悍將的比賽，陳江和於延長賽第10局滿壘時上場代打，完美執行強迫取分戰術，當時距離自己的引退戰不到2周，賽後球迷稱讚陳江和是「短打教科書」，不希望他輕易引退，連對方當時總教練「鑼總」陳連宏也忍不住誇讚：「他點得太好了。」

即使引退已超過一年，不過今日仍有大批季票球迷到現場排隊，就是為了看彭政閔與陳江和，彭政閔說，「感謝球迷的支持，在職業運動裡面沒有球迷就不成功，球迷支持是很大的動力。」

(中時 )