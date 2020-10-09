根據《SLAM》在9日爆料，到現在還沒幫籃網打過1場球的杜蘭特，竟在前NBA球員多雷爾萊特主持的脫口秀節目當中放話，截至目前為止，他已經把籃網當作自己職業生涯的最後1站，也代表他打算待在籃網到自己宣告退休那天為止。

剛滿32歲的杜蘭特，去年夏天跟籃網簽下4年1.64億美元合約，卻因阿基里斯腱嚴重傷勢，本季提前宣告報銷，沒想到他竟敢這麼早放話想要待在籃網待到退休，畢竟他跟籃網合約到期也才34歲，還有機會跟其它球隊簽下優渥合約。

儘管杜蘭特目前12年職業生涯只打過雷霆與勇士，卻在2016年夏天突然拋出震撼彈，宣布從雷霆跳槽勇士，他也馬上在勇士連拿兩次總冠軍與兩屆總冠軍賽MVP，卻在去年總冠軍賽輸給暴龍後，隨即「無情」跟厄文攜手跳槽籃網。

從杜蘭特這兩次跳槽動作可以清楚看出，他根本沒有所謂的球隊或隊友忠誠度，在勇士拿過兩次總冠軍後，讓他變得更現實，所以外界根本不看好他跟厄文能在籃網摘冠，等到身旁事務又變得讓他感覺不順心，想必他又會考慮遠走高飛了。

(中時 )