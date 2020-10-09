故佈疑陣？彰化肉品市場周邊遭安放不明水泥座 居民毛毛的

該水泥座高約60公分，底座寬約20左右，上面纏繞幾圈金色布料，上方還有一支鑲在水泥柱裡的吸管。同樣被水泥包覆。(吳建輝攝)

不明人士第一次除放置水泥座外，還用噴漆留下一個「卍」字。（楊先生提供／吳建輝彰化傳真）

路口監視器有拍到一名男子，開著廂型車到附近放置水泥座，民眾表示後車箱內還有至少２個同款水泥座。（楊先生提供／吳建輝彰化傳真）

今年農曆７月初彰化一名楊姓民眾，在住家附近發現一個高約60公分、寬20公分的不明水泥製雕像，報警尋獲主人後將其帶回，沒想到一個月後，又在同一條路距離200公尺的地方發現同一個雕像，讓楊先生覺得心裡毛毛的，再次尋求警方與里長協助，希望能將雕像請回。

楊先生表示，家族都住在同一路上，農曆7月初在叔叔的農田旁發現不明雕像，想說奇怪是不是附近鄰居擺放，但是問了都沒有人承認，最後只好報警，剛好路口修車廠的監視器有拍到放置雕像的民眾，在警方協助下，電話聯絡找到該民眾，並要求將雕像移走，沒想到一個月後又在距離200公尺的樹叢下發現。

楊先生說，從監視器畫面看到男子打開後車廂，車上至少還有２座同樣的雕像，應該不只放置在這邊，而且該男子身上穿著卡其色，感覺像宗教團體或組織的背心，但是畫面看不清楚寫什麼，只覺得心裡很毛，但是又不能擅自將他移走。

當地里長楊永燦表示，儘管他放置的位置相當隱密，但是晚上看到還是會讓人怕怕的，而且還在旁邊手繪「卍」字，讓人看了寒毛直立，會以為是在下詛咒還怎麼樣，觀感真的不佳。

警方表示，上月有民眾報案，私人土地遭放置不明雕像，第一次透過車牌號碼追查到車主，聯絡並將其領回，本月初又發現同款雕像，出現在附近樹叢，但嘗試聯絡失主電話都未接，將協請公所清潔隊張貼廢棄物公告，若不移走將依廢棄物清理法將其移除。

溪湖清潔隊長巫銘仁說，原則上可以直接依廢棄物清理法將其移除，但是我們還是函請「失主」希望能自行處裡，會向溪湖分局函請聯絡當事人方式，並函送「失主」要求將其帶回，公告７天內若不清除，將由清潔隊代理清除。

(中時 )