蘆洲草地驚見巨大的「白色野菇」，專家指出，這其實是一種真菌，成熟會炸開散播孢子。（圖／翻攝自我是蘆洲人）

不要摸！一名網友分享，跑步驚見足球場上出現「白色野菇」，查詢後才發現此物種是真菌，成熟之後表面會炸開散播孢子，雖然它無毒、白色幼嫩時期可食用，但由於野外植物難辨認，加上能食用的量不清楚，因此建議大家別隨意取用。

網友在臉書社團「我是蘆洲人」上分享照片，在堤防跑步時發現足球場上，有很多顆與手一樣大的白色野菇！上網查詢之後發現，這個物種成熟之後會炸開，提醒有毛孩或是小孩的人，千萬要注意，不要讓他們觸摸！

而「我是蘆洲人」的小編也轉發此貼文指出，圖中的白色物種是「紫色禿馬勃」，是種真菌，不是菇類。同時也附上「五股溼地生態園區」關於此真菌的介紹，梅雨季特別適合「菇」生長，像在五股溼地的草地上，長出白白的一顆東西，其實就是未成熟的真菌「紫色禿馬勃」。

小編也在留言處補充，「紫色禿馬勃」沒有危險性，但成熟之後會變成褐色，且內部為粉末狀，一旦把它弄破之後，可能會需要花一點時間清洗。

另根據「五股溼地生態園區」的貼文指出，真菌「紫色禿馬勃」乍看明明是白色的，但名字卻被叫做紫色的，原因是該真菌成熟以後，整體的顏色會變成紫黑色的，若在此時觸碰它，就會看見表面噴出一大堆的孢子。

根據嘉義縣減碳環境教育推廣平台上的資料顯示，外型酷似白球的「紫色禿馬勃」，下雨後一夜就可長到如拳頭大，生命週期約一周。此種真菌無毒，白色幼嫩時期可食用，滋味平淡像豆腐，而成熟的孢子粉則能當中藥外傷止血藥，但由於野外植物難辨認，加上能食用的量不清楚，因此建議大家不要隨意取用。

(中時新聞網)