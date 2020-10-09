台灣電力公司舉辦第二屆「2020中部地區敦親睦鄰電力盃桌球邀請賽」，超過100組參賽隊伍切磋球技。（台電提供／王文吉台中傳真）

台電台中區處將電桿上的熔絲鏈開關設備及全套的「台電職人裝備」搬至現場，讓小朋友闖關體驗。（台電提供／王文吉台中傳真）

台電台中區處將電桿上的熔絲鏈開關設備及全套的「台電職人裝備」搬至現場，讓小朋友闖關體驗。（台電提供／王文吉台中傳真）

台灣電力公司9日舉辦第二屆「2020中部地區敦親睦鄰電力盃桌球邀請賽」，超過100組參賽隊伍齊聚中港高中切磋球技，相當熱鬧。台電公司中部地區各單位也場外辦理宣導活動，台中區處更將電桿上的熔絲鏈開關設備及全套的「台電職人裝備」搬至現場，讓小朋友成功闖關即可獲得「台電限定冰棒」。

電力盃桌球邀請賽從上午9點進行至下午5點30分，台中市教育局副局長葉俊傑、台中副議長顏莉敏、中港高中簡？鎰校長，以及主辦單位台電公司董事長楊偉甫等機關主管皆參與開幕儀式，另外，國營會組長邱萬金、環保局代理局長陳宏益親自組隊參賽。

楊偉甫指出，台電推廣體育活動已經有70年的經驗，共培育6支球隊及非常多的國手，希望能夠為國家從小開始發掘、培育體育人才，因此每年都會在全省各地巡迴舉辦各項球類的「Fun電營」，並由台電的專業球員親自指導。

另外，台電在北部地區辦理敦親睦鄰桌球賽迄今也有13年的歷史，中部地區今年雖然僅是第二次舉辦，但舉辦規模已經超越北部，希望未來在中部地區也能年年舉辦，讓中部地區所有的機關團體、中小學學童，皆能組隊報名參與，一同來球場上共同競技，以球會友。

台中市教育局副局長葉俊傑致詞時表示，桌球對於忙碌的現代人而言，所需要的運動場地不大，只需三、五好友邀約，隨時就能以球會友，一方面切磋球技，一方面拓展人際，是值得大力推廣的體育活動。

挑戰「機關團體組」的台中市環保局代理局長陳宏益說，台電舉辦敦親睦鄰的桌球邀請賽，除了可以將台電「發光、發熱」的來電精神帶給所有的民眾外，一方面更能夠增進地方及各行政單位間互動、互信，可說是一舉兩得。

台電公司中部地區各單位也於比賽會場外辦理各項發電、輸變電設備、電廠生態環保、再生能源，以及節電獎勵、用電安全、用電知識等宣導活動，台中區處更將電桿上的熔絲鏈開關設備及全套的「台電職人裝備」搬至現場，讓小朋友成功闖關可獲得「台電限定冰棒」。

(中時 )