日本官方9日（周五）公布，8月家庭支出較去年同期縮減6.9％，寫下連續11個月下滑，反映消費者仍難以回復至疫情前的購物水準。

此外，8月實質薪資則年減1.4％，連續6個月萎縮，顯示加班情況大幅減少。

分析師認為，經濟已從自疫情造成的衰退逐漸復甦，但疲弱的消費力與薪資數據，凸顯新首相菅義偉在提振經濟所面臨的挑戰。

8月家庭支出年減幅度與市場預期相符，連續11個月下滑也創近3年最長衰退紀錄。先前到2017年5月為止，家庭支出曾連續15個月萎縮。

(工商 )