日本8月家庭支出年減6.9％ 連11個月下滑 14:042020/10/09 工商 陳怡均 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 日本官方9日（周五）公布，8月家庭支出較去年同期縮減6.9％，寫下連續11個月下滑，反映消費者仍難以回復至疫情前的購物水準。 此外，8月實質薪資則年減1.4％，連續6個月萎縮，顯示加班情況大幅減少。 分析師認為，經濟已從自疫情造成的衰退逐漸復甦，但疲弱的消費力與薪資數據，凸顯新首相菅義偉在提振經濟所面臨的挑戰。 8月家庭支出年減幅度與市場預期相符，連續11個月下滑也創近3年最長衰退紀錄。先前到2017年5月為止，家庭支出曾連續15個月萎縮。 (工商 ) #家庭支出 #萎縮 #下滑 #疫情 #衰退 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 6月台北房市量減5.27％，價微升0.08％ 10:092020/10/09 區域情報-台北 和碩9月營收今年新高 04:102020/10/09 證券．權證 國銀大陸曝險 8月止跌回升 04:102020/10/09 金融．稅務 英業達、緯創Q3營收 較上一季衰退 04:102020/10/09 證券．權證 全球央行減持黃金 陸未跟進 04:102020/10/09 產業財經 瑞士法郎強勢 央行擋不住 04:102020/10/09 全球財經 美初領失業金人數 略降 04:102020/10/09 全球財經 聯發科Q3營收大好 Q4更旺 04:102020/10/09 財經要聞 亞太電明年資本支出飆百億 04:102020/10/09 產業．科技 核准逾120萬件、逾2.29兆 獎勵國銀紓困方案 延至年底 04:102020/10/09 金融．稅務 財經熱門新聞 關8天後 人民幣恐怖暴漲 專家：下一波小心 - 要聞 最準外資喊賣金融股 槓上日系外資 到底誰看錯了？ - 財經 又一樁半導體聯姻 傳超微砸9千億併購賽靈思 - 要聞 鍋貼吃下咖啡！八方雲集收購丹堤69％股權 - 要聞 鴻海集團出脫阿里巴巴集團持股 - 要聞 - 工商 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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