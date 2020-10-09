鴻海（2317）集團持續出脫阿里巴巴集團持股，9日上午再行公告，已於8日再行賣出阿里巴巴集團ADS達630,000股（約當5,040,000股普通股），總交易金額達1.86億美元（換算成新台幣約為53.34億元），已實現利益近1.21億美元。

鴻海9日上午代旗下子公司富士康創投控股（Foxconn Ventures Holdco）公告處分阿里巴巴集團（Alibaba Group Holding Limited）630,000股ADS（即5,040,000普通股），持股比例將下修至0.02％，每股ADS交易價格以295.84美元計，總交易金額達1.86億美元（換算成新台幣約為53.34億元）。本次交易依取得成本計算，已實現利益近1.21億美元，

鴻海指出，本次交易依取得成本計算，已實現利益近1.21億美元，依IFRS 9規定，其中6797.7萬美元已轉入108年度未分配盈餘，餘下近5275.9萬美元的評價利益將認列在今年。

(工商 )