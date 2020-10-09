因疫情影響客戶專案，導致專案暫停或遞延，晶睿（3454）9月營收3.78億元意外呈雙減，不但較上月的4.52億元衰退16.55％，也較去年同期的4.96億元，年減23.9％。

另累計前三季營收43.08億元，亦較去年同期的52.24億元衰退17.54％。

由於疫情短時間內危機不會解除，晶睿決定正面迎戰，擬推出以臉部辨識應用以及防疫相關解決方案，以布局後疫情時代來臨。

(工商 )