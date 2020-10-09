晶睿通訊9月營收意外呈雙減 14:222020/10/09 工商 鄭淑芳 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 因疫情影響客戶專案，導致專案暫停或遞延，晶睿（3454）9月營收3.78億元意外呈雙減，不但較上月的4.52億元衰退16.55％，也較去年同期的4.96億元，年減23.9％。 另累計前三季營收43.08億元，亦較去年同期的52.24億元衰退17.54％。 由於疫情短時間內危機不會解除，晶睿決定正面迎戰，擬推出以臉部辨識應用以及防疫相關解決方案，以布局後疫情時代來臨。 (工商 ) #晶睿 #月營收 #雙減 #專案 #較去年同期 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 台積營收 9月創巔峰 04:102020/10/09 財經要聞 接單出貨旺 岱宇9月、Q3營收創高 04:102020/10/09 證券．權證 消費旺 寶雅前三季營收登頂 04:102020/10/09 證券．權證 疫情趨緩 餐飲股營運報捷 04:102020/10/09 證券．權證 運價高懸 長榮Q3營收攀頂峰 04:102020/10/09 證券．權證 全家 營收連五月雙位數成長 04:102020/10/09 產業．科技 神基黃明漢：Q4增溫 營收拚回正成長 04:102020/10/09 產業．科技 台積聯發科9月營收 雙創新高 04:102020/10/09 財經焦點 群創彩晶 第三季業績雙飆客 04:102020/10/09 證券．權證 廣達、仁寶9月營收 高來高去 04:102020/10/09 證券．權證 財經熱門新聞 爽爆！靠1檔金融股年賺80萬股息 他洩賣股3大時機 - 財經 曾是世界第二！ 若技術未提升 老謝嘆這事業恐沒明天 - 要聞 疫情重創成慘業 卡達航空CEO驚爆：將有更多公司倒下 - 財經 疫情二次爆發 台廠商機又來了 - 財經 2大不定時炸彈威脅 高盛：美股可能在選前大跌 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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