一名三歲兒童長期受虐，腦部竟萎縮的像是80歲的老人。 高醫外傷與重症團隊組成的臉書粉專「瓦肯人的碎碎念」昨發文分享，晚上下班前收治一名兒虐孩子，衣服下滿是傷痕，體重也過輕，瘦到連醫師替其插管都很困難。

臉書粉專「瓦肯人的碎碎念」昨（8日）發文分享，晚上7點50分坐在外傷護理站，看著病患名單只剩兩三個人，準備在十分鐘後下班，但檢傷護理師突然衝進來喊「唐唐！社會局社工帶來一個兒虐的孩子已昏迷，要放急救區還是外傷區？」

臉書粉專「瓦肯人的碎碎念」表示，當社會局的社工抱著孩子走進急救區，全身癱軟的孩子比家裡的貓咪還要輕，他不會哭也不會笑，更不會從醫院這群陌生人的手中掙脫。孩子的身上遍布斑點、青紫黃的淤青痕跡，只剩微弱呼吸還證明「他，活著！」

粉專「瓦肯人的碎碎念」指出，孩子的手臂內側、衣服底下和小腿內側都無聲控訴著他所遭受的傷害，兒科醫師想替他插管，嘗試多次到飆汗都失敗，因為孩子實在太瘦了，最後只能找來麻醉科協助，經過一番奮戰後，最後終於扣上ambu給氧氣。

粉專「瓦肯人的碎碎念」說，將孩子送去腦部電腦斷層後，趁空檔向社工說明狀況，「孩子不太好，體重依他目前的年齡來說太輕了，昏迷指數最低三分，他來的時候就只有三分，而且剛剛還困難插管，身上也有不少舊傷，你們是怎麼發現他的？」

粉專「瓦肯人的碎碎念」透露，該社工表示：「孩子是我們收案的高風險家庭，都會定期去訪視，但這兩天他的父母說，弟弟一直哭鬧不休，無法繼續養他，要求帶走！今天過去發現弟弟怪怪的、不會說話，很愛睏的樣子，路上弟弟突然癲癇發作，就趕快把他送過來了！」

當電腦斷層結果出來後，醫師忍不住驚呼「三歲孩子的腦，怎麼會萎縮得像八十歲的老人？」一名兒科醫師解釋，「這是兒童虐待或疏忽照顧的腦，這些孩子的腦容量會比正常孩子小，甚至有萎縮的情形，長大後恐會有物質濫用或精神方面的疾病」。

粉專「瓦肯人的碎碎念」表示，緊急治療孩子後，本想解釋電腦斷層的結果給社工聽，但出來卻見到該名志工雙手抱頭坐在候診椅上，背影一抽一抽的，瞬間他看到一顆懊悔自責的心，在每個抽動間都再度破碎一次，是不是他的心，也需要進加護病房了？

粉專「瓦肯人的碎碎念」指出，台灣社工執業風險高、工作嚴重超時、薪水也無法獲得相對應的回報，有些機構甚至還有要求社工回捐薪水的陋習。超過3成的社工曾遭遇職場暴力和性騷擾，種種原因導致台灣每年進入社會工作領域的人，不到畢業生人數的一半。

雖然政府已提出各項方案來補足社工不足的問題，但隨著家暴案件的增加，社工的人數，尤其是專門負責家暴、兒虐案件的保護性社工，因工作環境的高風險性，更有長期人力不足、年資淺、流動率高的問題，因此希望政府除補助金錢外，也要適時關懷社工的心靈，別讓救人的人也變成被害者。

【本文獲臉書粉專「瓦肯人的碎碎念」授權】

【這三歲孩子的腦，怎麼會萎縮得像八十歲的老人？】 ＃吃不到的晚餐 晚上七點五十分， 坐在外傷護理站的我， 滿意地看著病患名單上只剩下兩三個病人名字， 準備十分鐘後， 八點一到， 交接班完就要背著背包， 愉快地走出醫院大門， 直奔鹹酥雞攤... 由瓦肯人的碎碎念發佈於 2020年10月8日 星期四

(中時新聞網)