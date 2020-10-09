一場突如其來的嚴重車禍，改變7年級生徐悉騰的一生，暫停工作休養期間，獲悉近年熱門的離岸風電產業有銲接師需求，他努力克服腳傷行動不便，參加勞動部高屏澎東分署產訓合作「銲接班」，受訓期間學習態度積極，實務訓練表現良好，結訓後順利獲得公司留用成為銲接技師。

徐悉騰原在食品公司擔任機械維修員，107年因車禍需長期休養而離職，養傷期間不禁擔心康復後的求職機會，他聽友人提起政府推動風力發電，有銲接人力需求，因此決定培養銲接專長，作為日後回歸職場的契機。

高屏澎東分署職訓師呂建瑩（左）貼心協助，順利讓徐悉騰（右）完成6個月的訓練課程。（吳江泉攝）

「剛到勞動部高屏澎東分署參加銲接職訓時還拄著拐杖呢！」徐悉騰說職訓初期，由於車禍時的傷還沒完全康復，行動不方便也讓學習進度比其他學員慢，幸好高屏澎東分署有無障礙設施設備讓他能順利學習，加上分署職訓師呂建瑩及同學貼心協助，順利完成6個月的訓練課程。

徐悉騰後來不僅趕上其他學員進度，學習到銲接技術，並取得了半自動電銲、一般手工電銲2張證照，結訓之後因身體狀況恢復，也順利的進入興達港成為離岸風電的銲接技師。他很感謝勞動部高屏澎東分署的培育，不僅讓他在受傷、行動不便的期間能學習到一技之長，結訓後還順利找到工作穩定就業。

勞動部高屏澎東分署長程泰運表示，分署定期辦理職前訓練課程，學員結訓後能將所學實際應用在業界中，且職類多元，只要年滿15歲以上，有就業意願的待業者都能報名參訓，且結訓後還會輔導就業，詳情可上勞動部高屏澎東分署官網或台灣就業通網站查詢。

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