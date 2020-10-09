大聯盟季後賽的分區系列賽只剩下光芒、洋基還在纏鬥，台灣時間明（10）日上午7點開打的第5戰雙方放手一搏。洋基由首戰先發的王牌投手寇爾再度披掛上陣，他休息3天還並不過分；光芒卻由第2戰先發的葛拉斯諾再度上陣，只休息2天，簡直是豁出去拚了！

寇爾季後賽已先發2場、拿下2勝，分區賽首戰投6局，被敲6支安打、含2轟，送出8次三振，失3分奪勝。他是洋基用9年3.24億美元天價簽下的巨投，在這種關鍵時刻正應展現其價值，不過這也是他生涯首度只休3天就先發，且上一場投了97球，明天表現好壞還要觀察。

光芒上次打進美聯冠軍戰已是2008年的事，這次當然不想錯過機會。葛拉斯諾季後賽也是先發2場拿下2勝，對洋基之戰投5局送出10次三振，被敲3安打、含2轟，另有3次四壞，用球數達93球，失4分拿下勝投。只休息2天就再度上場，確實令人感到詑異，為何不是史奈爾先發？

不過可以確定的是，雙方投手明天勢必全員待命，只要一有狀況立刻換投手。而在這種狀況下，最開心的莫過於太空人隊了，不僅多休1天以逸待勞，更希望明天光芒、洋基將投手戰力消耗殆盡，等到台灣時間下周一美聯冠軍系列賽開打，太空人就可撿現成的便宜。

(中時 )