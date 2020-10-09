第4屆台中國際動漫博覽會9日登場，以運動元素為主軸，展場中並設有互動遊戲，邀民眾感受動漫的熱血。（林欣儀攝）

為期10天的「2020台中國際動漫博覽會」9日在文化資產園區展開，今年以運動、熱血為活動主軸，特別將戰鬥陀螺大賽搬到展場、重現卡通經典元素，吸引不少動漫迷參觀；副市長陳子敬強調，今年活動與學校社團攜手，盼藉此提供青年學子表演的舞台。

在台中城市棒球隊中信兄弟啦啦隊PS女孩的熱舞中，第4屆「台中國際動漫博覽會」揭開序幕，陳子敬並與地方民代一同揮棒、展現活動主軸，他表示，台中市推廣文化不遺餘力，而動畫是屬於年輕人的新興產業，活動結合學校社團，展出學生作品及Coser表演。

策展人周育潤指出，今年活動結合運動賽事的概念，以「Hito Taichung！畫自己的主場」為主題，內容包括小孩喜愛的「戰鬥陀螺爆裂世代G」、最符合台灣國球精神的「棒球大聯盟2nd」、台灣本土的「宅男打籃球」，盼民眾透過體驗去了解各項運動精神，闖關過程中並介紹台灣景點與文化。

新聞局長黃國瑋表示，市府在舉辦活動前進行問卷調查，許多民眾希望以動態呈現博覽會樂趣，特別以運動、熱血元素作為策展主軸，場中設計棒球揮棒、九宮格及籃球等互動體驗遊戲，還打造一座戰鬥陀螺擂台戰，盼吸引大人、小孩來玩動漫。

新聞局強調，除展場中驚喜連連，除開幕活動中有台中科大動漫社學生COSPLAY假面騎士等動漫角色，10日的「動漫音樂會」也將邀請萌萌偶像代表「KIRABASE」及AGG樂團「無碼寶貝」現場開唱、11日則有戰鬥陀螺比賽。

(中時 )