兼任民進黨中常委的立委何志偉在民進黨中常會提出「建請美豬進口數量控管，緩解衝擊」，被同志私下罵「死小孩」，引發議論。對此，前國民黨立委孫大千直言，死小孩不小心逼出了民進黨的真心話，他更表示，最可惡的不是死小孩，而是出賣人民的死政客。

民進黨開放美豬爭議仍持續延燒，何志偉在臨時動議上提出「建請美豬進口數量控管，緩解衝擊」，讓全場氣氛瞬間降至冰點！此舉不僅讓書記長莊瑞雄當場斥責「提這案太危險，很不應該，更有中常委在會議後怒罵何志偉「死小孩亂提案」。

對此，孫大千在臉書撰寫「死小孩不小心逼出了民進黨的真心話」一文，他指出，民進黨為了死抱住美國老大哥的大腿，寧願徹底犧牲台灣人民的健康安全。不但對美豬進口大開方便之門，甚至還要當起護航和推廣的角色。因為這樣，所以民進黨的立法委員在立法院裡，極盡所能的封殺限制美豬流向校園午餐及照護場所的提案。因為這樣，所以農委會敲鑼打鼓的提出一個根本沒有任何實質約束效果和審查機制的台灣豬標章來虛應故事。因為這樣，所以連何志偉在民進黨內部會議提出針對美豬進行總量管制的建議時，都要被打壓封口。

孫大千直言，最可惡的不是死小孩，而是出賣人民的死政客。

(中時新聞網)