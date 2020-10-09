吳嫌案發當晚栽在高屏警方聯手下，還被起獲1把改造手槍、11發子彈。（警方提供／謝佳潾屏東傳真）

吳嫌案發當晚栽在高屏警方聯手下，還被起獲1把改造手槍、11發子彈。（警方提供／謝佳潾屏東傳真）

去年因毒品案出獄的吳姓男子，疑因不滿友人在他背後說三道四，8日接連在屏東市崇德一路、昆明街開槍示威，幸都是對空鳴槍未造成傷亡，不過警方不敢大意，經循線調查發現他逃到高雄欲換車躲查緝，但最後仍栽在高屏警方聯手下，當晚在高雄仁武遭逮，還被起獲1把改造手槍、11發子彈。

警方調查，8日下午1時40分許，屏東市崇德一路傳出槍響，不久後鄰近的昆明街也傳槍聲，警方獲報後分別在2處發現彈殼，後調閱監視器發現案發時有輛白色小客車經過2處，並拍到吳嫌下車對空鳴槍，當下立即「以車追人」展開追捕。

警方指出，案發不久，警方查出吳嫌是透過友人代為租車犯案，當晚6時許，他更換交通工具躲查緝，不過4小時後仍被優勢警力逮獲，高屏警方聯手在高雄市仁武區1家租車行逮獲吳嫌與幫開車的友人，並起獲1把改造手槍及11發子彈。

不料，吳嫌遭逮後竟還反嗆警方「就算我是犯人也有人權」，令人相當傻眼；警方將進一步追查開槍原因，全案訊後依槍砲等罪嫌送辦。

(中時 )