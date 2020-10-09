彰化縣溪湖鎮肉品市場，農曆７月前後出現不明水泥製雕像，但沒有明顯特徵無法分辨何者，有民眾認為是有宗教團體，所放置的獸魂碑，希望能超度肉品市場的牲畜，名民俗專家廖大乙認為，民眾出發點應該是好意，

知名民俗專家廖大乙表示，民眾放置的水泥座並無明顯特徵，無法分辨是何種神像，但就從噴漆「卍」字來看，相信擺放的民眾，出發點是好的，因為「卍」在大陸來講，本身是吉祥平安的意思，有無限能量的感覺，認為應該是有宗教狂熱份子所擺設，想超渡市場的牲畜。

民眾棄置疑似獸魂碑的物品，就擺放在彰化溪湖肉品市場旁樹叢。（吳建輝攝）

知名民俗專家廖大乙表示，噴漆「卍」字來看，相信擺放的民眾，出發點是好的，因為「卍」在中國來講，本身是吉祥平安的意思，有無限能量的感覺。（吳建輝攝）

廖大乙說，應該是宗教狂熱份子所擺放，出發點是好意，但是方法不對，不應該偷偷摸摸放置，可以與附近居民，甚至肉品市場商量，一起來為牲畜祈福，隨意放置還噴漆，儘管是好意，但民眾的觀感不佳，造成心理壓力，這就不對了。

廖大乙還說，這個疑似獸魂碑裝置，還是會建議有關單位處裡掉，但也請民眾不用過度恐慌，移除並非因為他會聚集陰氣，而是放置來路不明的神像或雕像，就會讓人家擔心害怕，做善事應該要光明磊落，不要偷偷摸摸，反而造成反效果。

彰化肉品市場則回應，基本上尊重民眾的民俗習慣，但不希望造成民眾恐慌，目前是誰棄置在此的，市場這邊也不清楚，但市場檢疫衛生條件要求較高，不建議民眾隨意丟棄任何物品在市場周圍，後續將由警方及衛生單位做後續處裡。

(中時 )