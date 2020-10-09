台中市府主計處公布9月消費者物價指數102.82，較上月下跌0.04％，因衣著配件、鞋類、乳液、面霜等保養品、國內旅遊團費、一般眼鏡及其他家用品價格下降，國際機票價跌、油料費隨國際油價調降，夏季服飾、保健食品優惠增加所致；但汽車、遊樂園入場費、國中課業補習費、秋季水果、生鮮禽畜肉、蛋、根菜及葉菜類蔬菜等，及房租、烹飪類家電價漲，抵銷部份跌幅。

主計處表示，進一步觀察7大類指數與去年同月比較，交通及通訊類下跌3.47％，油料費反映國際油價以及通訊費價跌，分別下跌16.95％與1.75％所致；教養娛樂類下跌1.83％，主因旅館住宿費因安心旅遊補助而價跌，下跌18.41％所致；食物類下跌0.52％，蔬菜下跌13.91％所致，肉類上漲2.04％，抵銷部分跌幅。

雜項類上漲1.85％，主因人身保險受金管會調降責任準備金利率影響調漲保費，金飾及珠寶反映國際金價價漲，各上漲4.23％與13.13％所致；醫藥保健類上漲1.09％，醫療費用、藥品及保健食品分別上漲1.23％與1.68％所致。

9月營造工程物價指數較上月上漲1.66％，其中材料類指數上漲0.57％，主因鋼筋、型鋼及電線電纜價漲，以致金屬製品類及機電設備類分別上漲1.73％及0.34％；但普通模板價跌，致木材及其製品類下跌1.91％，抵銷部份漲幅；勞務類指數上漲3.48％，主因泥水、鋼筋、板模及鋼構組裝工因缺工嚴重致工資大幅上升，以致工資類上漲4.65％所致。

(中時 )