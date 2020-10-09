為歡慶國定古蹟台南火車站120周年，讓市民重溫鐵道風華，台南市政府文化局規畫「驛藝生輝~追雲去」，安排蒸汽火車之王DT668於10月17日、18日從保安開駛，行經台南、永康、善化、林鳳營至後壁，列車還將演出行動劇場及音樂，市長黃偉哲昨化身列車長賣車票，24小時內秒殺。

售票場次為10月17日由保安車站限定對駛善化車站各1班，18日上午再由善化車站行駛至後壁車站、下午由後壁車站行駛至林鳳營車站，總共7個車次及7場列車劇場，售票場次搭乘蒸汽火車看表演車票，民眾反映熱烈，均已完售，

黃偉哲表示，為讓民眾能一同參與歡慶，於保安站、善化站及林鳳營站和後壁站規畫站前當地特色市集、街頭藝人，17日保安站及善化站有金氏世界紀錄溜溜球保持人楊元慶、快樂先生小丑氣球魔術秀等，當日下午3時市府並邀請經典天團「動力火車」於善化站站前廣場開唱；18日林鳳營站及後壁站有彩繪火車DIY、音樂饗宴等，豐富多元的2天活動，從上午9：30至16：30，皆是免費自由參加，歡迎大小朋友一起來「追火車」、逛市集及看表演。

台南火車站與臺灣鐵路管理局合作舉辦「百年旅途：台南車站的過去、現在與未來」展覽，讓民眾認識台南火車站的歷史，以及因鐵路出現使得這座城市空間百年來的許多轉變展覽，10月15日至11月15日，透過展覽帶領民眾更深入了解認識城市中的國定古蹟與文化資產。

(中時 )